Назван регион с самыми низкими тарифами на ЖКХ

«Российская газета» рассказала о том, в каких городах и регионах страны жители платят меньше всего за услуги Жилищно-коммунального хозяйства.

Меньше всего денежных средств отдают за услуги ЖКХ в Дагестане. На втором месте — Тыва, далее — Ингушетия.

А вот жителям Магаданской области и Камчатского края необходимо отдавать за «коммуналку» большие суммы. В частности, в первом регионе платят по 42 тысячи в год, а в крае по 36 тысяч рублей в год.

В среднем в 2018 году житель России отдавал за коммунальные услуги около 18 тысяч рублей, что на 5,3% больше за аналогичный период 2017 года, пишет газета.

Ранее сообщалось, что в России запретили повышать цены на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.