Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей
Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Причем, по его словам, это только предварительные данные, однако, отметил вице-спикер, полуострову нанесли «немыслимый экономический ущерб».
«Необходимо всё сверить и свести воедино. Но мы четко понимаем, что Крым во время Украины систематически недофинансировался», — подчеркнул Фикс.
Он добавил, что на настоящий момент продолжается оценка ущерба по разным отраслям, в том числе в сфере сельского хозяйства, образования, здравоохранения и промышленности.
Фикс уточнил, что к середине июля он представит первые результаты по отдельным направлениям.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил Европе о принадлежности Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.