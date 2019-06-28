Россия и Китай отвергли расчеты в долларах
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Российский глава минфина Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган договорились о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, стороны подписали соответствующее соглашение.
В настоящее время уже создаются специальные механизмы, которые помогут перейти России и Китаю на национальную валюту и отказаться от долларов.
Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее сообщалось, что Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро.