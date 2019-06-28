Россия и Китай отвергли расчеты в долларах

Российский глава минфина Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган договорились о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, стороны подписали соответствующее соглашение.

В настоящее время уже создаются специальные механизмы, которые помогут перейти России и Китаю на национальную валюту и отказаться от долларов.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро.