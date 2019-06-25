Грузия нашла лазейку для российских туристов

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили выдвинул предложение властям пустить из Баку, Еревана и турецкого Трабзона шаттлы для перевозки российских туристов из аэропортов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российские туристы пытаются найти альтернативные пути для приезда в Грузию, заявил Алавердашвили.

Также обсуждается идея чартерных рейсов. По его словам, на это готовы пойти Украина и Казахстан.

Ранее был раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов.