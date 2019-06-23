Кудрин придрейфовал к Глазьеву после слов Путина

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым. Снимок размещен в фейсбуке главы Счетной палаты.

Ранее президент Владимир Путин во время «прямой линии» ответил на вопрос про командную экономику. Он заметил, что в России почти не осталось «экономистов из 90-х», однако затем вспомнил Кудрина.

«Перековался, дрейфует в сторону (Сергея) Глазьева», — сказал Путин.

Отмечается, что размещенный в соцсети снимок с Глазьевым Кудрин подписал: «Придрейфовал».