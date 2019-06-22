Грузинским компаниям запретили летать в РФ

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, сообщает РИА «Новости».

Об этом российские авиационные власти сообщили грузинским авиационным властям.

«Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», — пояснили в Минтрансе.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.