Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с прошлого года

Курс доллара к рублю снизился на 1,29%, до 62,97 руб., сообщает ТАСС.

В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 63 рублей 1 августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что рубль обновил максимумы 2019 года. Курс доллара упал на 66 копеек, до 63,13 рубля до уровня начала августа 2018 года.