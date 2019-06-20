Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу снова появилось загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Специалисты выявили превышение норм хлорорганики на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», который пропускает нефть в Польшу.

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти». Анализ был взят в 15:00 19 июня, он показал превышение в 60 частиц на миллион (ppm).

Согласно действующему ГОСТу РФ 2002 года в нефти допускается до 10 ppm хлорорганических соединений.

Прокачка нефти на данном участке трубопровода была приостановлена.

Ранее сообщалось, что Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе».