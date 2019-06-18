Кудрин объяснил свои слова о «социальном взрыве»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду на то, что в России «социальный взрыв» не случится. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик рассказал о беспокойстве социальными протестами граждан, которые находятся за чертой бедности, а также могут попасть туда ввиду ухудшения своего финансового положения. Такое заявления он сделал в телепрограмме Владимира Познера.

Позднее Кудрин отметил, что, несмотря на наличие финансово несостоятельных россиян, он надеется, что их выступления не станут протестными.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Кудрина о социальном взрыве.