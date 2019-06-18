Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса

Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом. Об этом сообщает Liga. net со ссылкой на новую стратегию перевозчика до 2023 года.

Согласно документу, украинское государство планирует снять запрет на поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Кроме того, в стране рассчитывают возобновить поставки черных металлов и железной руды.

Уточняется, что объемы перевозок между Украиной и Донбассом могут вырасти в два раза к 2030 году.

Правительство Украины одобрило данный документ 12 июня.

Ранее сообщалось, что водная блокада Крыма ударила по Украине.