Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом. Об этом сообщает Liga. net со ссылкой на новую стратегию перевозчика до 2023 года.
Согласно документу, украинское государство планирует снять запрет на поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Кроме того, в стране рассчитывают возобновить поставки черных металлов и железной руды.
Уточняется, что объемы перевозок между Украиной и Донбассом могут вырасти в два раза к 2030 году.
Правительство Украины одобрило данный документ 12 июня.
Ранее сообщалось, что водная блокада Крыма ударила по Украине.