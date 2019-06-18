Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»

Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», сообщает РИА «Новости».

Председатель правления Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания также потребует компенсации за недопоставки по контрактам.

«Одна вещь — это невыполнение договора и непоставка нефти», — заявил Обайтек.

По его словам, в настоящее время продолжается оценка ущерба.

Ранее сообщалось, что Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти.