«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.

Как отмечается, из-за недостатка средств оператор не может расплатиться за газ, который ему нужен для собственных производственно-технологических нужд.

«Укртрансгаз предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня», — подчеркивается в сообщении на сайте.

Уточняется, что на настоящий момент у компании задолженность за март-апрель в размере 4,1 млрд гривен.

По этой причине, указывается, ряд поставщиков отказались поставлять газ. Причем оставшихся объемов газа хватит только до 24 июня.

Ранее сообщалось, что Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС.