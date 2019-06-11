Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный» компании бизнесмена Артема Аветисяна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина.

Как отмечается, это решение суда пока не вступило в силу, но компания Аветисяна подала в суд заявление о его немедленном исполнении.

«Суд определил к немедленному исполнению решение суда», — добавил Савочкин.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест фигурантам дела основателя Baring Vostok Калви: Вагану Абгаряну, гендиректору компании «Первое коллекторское бюро» Максиму Владимирову и директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину.

До этого по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере были задержаны основатель инвесткомпании Baring Vostok американец Майкл Калви и другие фигуранты дела: председатель совета директоров «Вятка-банка» и экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер компании Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора компании Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде и Генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.