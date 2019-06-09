Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора Катажину Красиньскую.

Как отмечается, чистая российская нефть начала циркулировать по трубам в воскресенье, 9 июня. Однако поставки будут осуществляться в меньших объемах.

«Компания запустила механизм текущего контроля качества, чтобы постоянно вести мониторинг поступающего из Белоруссии сырья», — добавила Красиньская.

Ранее сообщалось, что Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти.