Путин высказался о деле Калви

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин допусти невиновность Калви. Президент отметил, что партнеры Калви утверждают, что он не виновен во вменяемых ему эпизодах.

«Может быть», — сказал Путин.

При этом он отметил, что власти будут следить за этим делом.

Он отметил, что иностранный бизнес должен ориентироваться на действующее российское законодательство.

«Это касается и власти, это касается бизнеса, отечественного и иностранного», — подчеркнул президент.