Медведев назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что транзит российского газа через Украину может сохранится, но при одном условии. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал Медведев, украинской стороне необходимо лишь, чтобы новые власти перешли от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

Также Медведев выразил надежду, что у украинских властей есть прагматичные соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей.

Ранее сообщалось, что запрет на экспорт топлива из РФ на Украину вступил в силу. Данный указ начал действовать с 1 июня.