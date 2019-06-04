«Роснефть» верит «Транснефти», что убытки из-за ЧП на «Дружбе» будут возмещены

Загрязнение трубопровода «Дружба» влияет на стабильные поставки сырья в Западную Европу, в том числе и компании «Роснефть», сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе годового общего собрания акционеров в Санкт-Петербурге. По его словам, ожидается компенсация ущерба со стороны «Транснефти».

«Кроме того, что заражены большие поставки нефти, это привело к недопоставке нефти нашим потребителям», — сказал он.

Как сказал Сечин, в настоящее время главное – добиться очищения трубопровода от «пробки» из загрязненной нефти, чтобы стабилизировать экспортные поставки, а также предпринять меры, которые бы исключали повторения такой ситуации. Соответствующие переговоры ведутся с Министерством энергетики, с Белоруссией они уже достигнуты. В то же время страны-партнеры ищут новые маршруты: Польша уже нашла, а Словакия рассматривает возможность использования другого нефтепровода.

«Транснефть» уверяет, что все убытки будут компенсированы. Мы им доверяем», — подчеркнул Сечин.