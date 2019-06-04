Рубль упал к евро

Рубль снизился к евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10.01 мск, курс доллара снизился на 2 коп. до 65,32 руб., а евро вырос на 10 коп. и составил 73,57 руб.

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Ранее сообщалось, что официальный курс евро взлетел на 42 копейки.