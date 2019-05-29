Total потребует компенсацию за «грязную» нефть из РФ

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Total будет требовать компенсаций за поставки в апреле из России загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба», передает Reuters.

Об этом заявил гендиректор Total Патрик Пуянне.

По его словам, компании удалось восстановить подачу топлива на НПЗ в Лойне.

Он также добавил, что пока неизвестно, кто будет платить за очистку нефти.

Пуянне подчеркнул, что очистка одного барреля нефти будет стоить около $15.

Ранее сообщалось, что Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе».