Международные резервы России снизились до $494,1 млрд

За неделю международные резервы России снизились на $0,6 млрд и на 17 мая составили $494,1 млрд против $494,7 млрд на 10 мая. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $0,6 млрд, или на 0,1% в результате отрицательной переоценки, и на 17 мая составил $494,1 млрд», — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $2,5 млрд.