Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным ежегодного мониторинга, в 2017 году количество неудовлетворительных проб составило 2,2%, в прошлом году этот показатель вырос до 4%.

«Наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили об угрозе вирусных инфекций во Франции.