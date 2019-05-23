ЦБ отверг подозрения США в махинациях с валютным курсом
Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила в интервью «Известиям», что минфин США необоснованно подозревает Россию в манипулировании валютным курсом.
Набиуллина подчеркнула, что Россия придерживается плавающего курса рубля.
«Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля», — отметила Набиуллина.
По ее словам, ЦБ проводит закупки валюты в рамках «бюджетного правила», которое направлено на обеспечение независимости экономики России от цен на нефть.
Ранее «Газета.Ru» разобралась в подозрениях США относительно валютных манипуляций в России.