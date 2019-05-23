ЦБ отверг подозрения США в махинациях с валютным курсом

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Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила в интервью «Известиям», что минфин США необоснованно подозревает Россию в манипулировании валютным курсом.

Набиуллина подчеркнула, что Россия придерживается плавающего курса рубля.

«Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля», — отметила Набиуллина.

По ее словам, ЦБ проводит закупки валюты в рамках «бюджетного правила», которое направлено на обеспечение независимости экономики России от цен на нефть.

Ранее «Газета.Ru» разобралась в подозрениях США относительно валютных манипуляций в России.