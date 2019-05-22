СМИ назвали вакансию с зарплатой до полумилиона рублей

Управляющий домашним хозяйством и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий в мае 2019 года, сообщает «Российская газета».

По данным рейтинга, составленным порталом Работа.ру, батлер (VIP управляющий хозяйством) может получать от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц. Ему необходимы знание английского языка, опыт работы в vip-семьях и стаж вождения автомобиля более пяти лет.

Второе место заняла вакансия водителя с личным грузовым транспортом — предложения от 200 тысяч до 360 тысяч рублей.

Третье место — няня-воспитатель с проживанием в США и окладом до 300 тысяч рублей.