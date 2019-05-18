Маск лично проследит за тратами сотрудников Tesla

Основатель Tesla Илон Маск будет лично проверять корпоративные траты сотрудников своей компании. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в этом ему будет помогать финансовый директор Зак Киркхорн.

Уточняется, что намерение сократить расходы стало причиной такого решения.

Маск рассчитывает, что через десять месяцев Tesla сможет стать безубыточной.

По его словам, в бюджет компании была привлечена крупная сумма в размере $2,7 млн, однако она будет израсходована менее чем за год.

Ранее сообщалось, что Маск вызван в суд за твит о дайвере-«педофиле».