США отменили пошлины на металлы из Канады

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США приняли решение отменить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, это будет сделано в течение 48 часов.

Уточняется, что речь идет о тарифах, которые были введены Соединенными Штатами на основании американского закона о расширении торговли от 1962 года.

Кроме того, параллельно вводятся жесткие меры, которые должны будут препятствовать попаданию китайской стали в США через Канаду или Мексику.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп отложил введение пошлин на автомобили.