США отменили пошлины на металлы из Канады
США приняли решение отменить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады. Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, это будет сделано в течение 48 часов.
Уточняется, что речь идет о тарифах, которые были введены Соединенными Штатами на основании американского закона о расширении торговли от 1962 года.
Кроме того, параллельно вводятся жесткие меры, которые должны будут препятствовать попаданию китайской стали в США через Канаду или Мексику.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп отложил введение пошлин на автомобили.