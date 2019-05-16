Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить число детей, получающих бесплатное питание в школах, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше чего, в том числе питание... Над этим нужно думать», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо провести тщательные расчеты.

«Конечно, хотелось бы расширить серьезным, существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. Но мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России намерено провести всероссийский мониторинг школьного питания после жалоб на разное качество питания для разных категорий детей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина с участниками медиафорума ОНФ.