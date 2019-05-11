«Мы считаем убытки»: Лукашенко пообещал назвать ущерб от «грязной» нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сумма ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» назовут после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщает ТАСС.

При этом Лукашенко заявил, что сказать сумму сейчас не может — она будет окончательно известна после того, как будет проведена ревизия того, «что произошло на Полоцком НПЗ.

«Мы считаем убытки», — пояснил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что «чистую» нефть начали грузить в танкеры на экспорт в Усть-Луге.

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефти из России из-за ее качества, а 30 апреля остановила его полностью. 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча». 5 мая «чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре.