«Северный поток — 2» проложили почти на 50%

Газопровод «Северный поток — 2» построен уже на 50%. Об этом говорится в заявлении, поступившем в «Газету.Ru» от «Газпрома».

Отмечается, что в настоящее время уже построено более 1170 км газопровода по дну Балтийского моря.

В компании добавили, что «Газпром» за четыре месяца 2019 года поставил в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, 64,4 млрд куб. м. газа. Это на 8,4% меньше, чем в январе — апреле рекордного 2018 года. При этом объем экспорта в ряд стран превышает уровень четырех месяцев прошлого года.

Ранее сообщалось, что в водах России началась укладка труб «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.