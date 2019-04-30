Медведев заявил о замещении испорченной российской нефти в «Дружбе»
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в трубопроводе «Дружба» полностью замещена некондиционная российская нефть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что инцидент с «порчей» российской нефти (официальная Москва считает, что в нее специально добавили посторонние примеси) является «плохим» и настоял на том, что его необходимо расследовать.
Премьер также выразил надежду, что «на этом» инцидент с «Дружбой» будет «исчерпан».
Ранее сообщалось, что Белоруссия полностью остановила прием российской нефти по «Дружбе».