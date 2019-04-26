Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору «Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам» 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

5 апреля ВТО поддержала позицию российских властей в транзитном споре «Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам», которое ранее обжаловала украинская сторона.

«В докладе третейская группа пришла к выводу о том, что все оспариваемые Украиной российские меры соответствуют правилам ВТО. Украина воздержалась от апелляции данного решения и с сегодняшнего дня решение окончательно вступило в силу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин объяснил проигрыш спора с Россией в ВТО.