Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.

Уточняется, что письмо было направлено в марте 2019 года.

«Мы обеспокоены тем, что конгресс планирует ужесточить санкции в энергетической сфере против России. Эти санкции могут затронуть европейскую энергетическую безопасность», — говорится в письме Хабер.

По ее словам, для процветания Германии и Европы требуется «как СПГ, так и российский трубопроводный газ».

Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.