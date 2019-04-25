Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.
Уточняется, что письмо было направлено в марте 2019 года.
«Мы обеспокоены тем, что конгресс планирует ужесточить санкции в энергетической сфере против России. Эти санкции могут затронуть европейскую энергетическую безопасность», — говорится в письме Хабер.
По ее словам, для процветания Германии и Европы требуется «как СПГ, так и российский трубопроводный газ».
Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.