Миссия МВФ приедет на Украину с инспекцией

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Глава Нацбанка Украины Яков Смолий рассказал, что в мае страну посетит миссия МВФ, которая проверит выполнение Киевом условий программы перед выделением следующего транша кредита. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинский Нацбанк выполнил свою часть обязательств.

«Миссия будет проводить ревю программы и по результатам принимать решения о предоставления очередного транша, который мы должны получить в этом году», — сказал Смолий.

Ранее сообщалось, что в МВФ отреагировали на решение суда по «Приватбанку».