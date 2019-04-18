Порошенко предрек Украине дефолт из-за решения по банку Коломойского
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение суда в Киеве о незаконности национализации «Приватбанка», который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому. Он выступил со срочным обращением в эфире телеканала «Прямой», цитаты из которого приводит РИА «Новости».
Он заявил, что в случае победы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского бизнесмен захочет вернуть себе банк.
«Подобная авантюра угрожает потерей денег десятками миллионов клиентов, а стране в целом дефотом и новым экономическим кризисом», — отметил Порошенко.
Политик также добавил, что поддерживает намерение правительства и Нацбанка обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что суд признал незаконной национализацию банка Коломойского.