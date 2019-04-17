Дерипаска указал на «грязную ложь» в основе санкций США

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил в интервью Financial Times, что санкции Соединенных Штатов основаны на «грязной лжи».

По его словам, американский конгресс вводит санкции, так как хочет «больше крови», однако при этом его члены, считает Дерипаска, не осведомлены о том, что «происходит в мире». Введение санкций против своих компаний Дерипаска объяснил желанием конгресса осуществить «месть».

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Также бизнесмен выразил мнение, что конгресс США не сможет повлиять на политику России, вводя санкции против российских компаний.

Ранее сообщалось, что Дерипаска согласился снизить долю в «Группе ГАЗ».