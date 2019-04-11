Индонезия не сможет отказаться от Boeing 737 MAX, сообщают СМИ
Авиакомпании Индонезии не смогут отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX. Об этом сообщает The Straits Times.
По данным издания, лайнеры 737 MAX более эффективны с точки зрения расхода топлива и вместимости салонов.
Как отмечается, эти параметры были учтены в стратегическом плане авиакомпаний.
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При этом индонезийская Garuda Airlines ежемесячно теряет $3 млн от отказа от одного Boeing 737 MAX.
Ранее СМИ сообщили, что США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX.