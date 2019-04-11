Индонезия не сможет отказаться от Boeing 737 MAX, сообщают СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/158/12249158/RTX6R1CX-pic905-895x505-68444.jpg">

Авиакомпании Индонезии не смогут отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX. Об этом сообщает The Straits Times.

По данным издания, лайнеры 737 MAX более эффективны с точки зрения расхода топлива и вместимости салонов.

Как отмечается, эти параметры были учтены в стратегическом плане авиакомпаний.

Реклама

При этом индонезийская Garuda Airlines ежемесячно теряет $3 млн от отказа от одного Boeing 737 MAX.

Ранее СМИ сообщили, что США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX.