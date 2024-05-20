На Западе заявили, что защита Украины силами НАТО не приведет к войне с РФ

Уничтожение российских ракет и беспилотных летательных аппаратов над Украиной с территории стран — членов НАТО не приведет к прямому военному столкновению альянса с РФ, поскольку это не будет считаться нападением на страну. Такое мнение выразил корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.

По его словам, западные зенитные установки на границе с западной территорией Украины не только не будут атаковать Россию, но и не тронут ни единого российского солдата.

Шуллер отметил, что удары по российским ракетам и беспилотникам лишь нанесут материальный ущерб, который не приведет к эскалации отношений между НАТО и РФ. Корреспондент считает, что это позволит отправить некоторые системы противовоздушной обороны из западной Украины и направить их на оборону Киева и Харькова.

22 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия может атаковать страны НАТО, если победит в конфликте на Украине. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на это ответил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а рассуждения об этом абсурдны.

Ранее в ФРГ предложили защитить Украину системами ПВО с территорий стран НАТО.