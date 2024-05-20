Стала известна дата выхода первого в России реалити по мотивам сериала

Проект «Клиника счастья. Реалити» о семейных отношениях стартует 1 июня в онлайн-кинотеатре KION. Об этом Газете.Ru сообщили в пресс-службе сервиса.

«Я и вся команда шоу уверены, что счастьем надо заниматься. Проблемы, о которых мы говорим, близки всем, кто в отношениях. <...> Раньше мне казалось, что работать над отношениями — это ужасно. Я думала, что если над ними уже надо работать, значит они закончились и нужно искать другие. Прошло время. И сейчас я так не думаю. В любых отношениях — в паре, между друзьями, родителями и детьми, в рабочем коллективе — появляются трудности», — поделилась ведущая проекта Аврора.

По ее словам, взрослый подход как раз и заключается в том, что люди вместе работают над проблемами. Ведущая сравнила каждую серию нового реалити с полноценным кино со своими драматическими поворотами, во время которого меняются главные герои.

В основу «Клиники счастья. Реалити» лег одноименный сериал с Дарьей Мороз в главной роли. В новом проекте эксперты — эндокринологи, сексологи и психологи — будут помогать парам спасти семью за три дня. Всего в реалити поучаствуют 24 семьи из 16 городов России. Им предстоит медицинский чекап с рекомендациями, а также индивидуальная практика и психологический разбор проблем.

Наставниками героев станут основатель Клиники гормонального здоровья и холистической медицины Светлана Калиниченко, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо, заведующий кафедрой спортивной медицины РУДН Александр Дзидзария и др.

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