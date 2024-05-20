В МИД России выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси

Россия соболезнует родным и близким погибших в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел республики Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также передал соболезнования всему иранскому дружественному народу. «В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами», — отметил Лавров.

Глава российского МИД добавил, что для России Раиси и Абдоллахиян были настоящими, надежными друзьями.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

На следующий день вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации. По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, летели несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде РФ назвали гибель президента Ирана Раиси серьезной утратой.