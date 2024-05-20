Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 20 мая. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации страны.

Изначально сирены прозвучали в Сумской и Харьковской областях Украины. По всей стране тревога была объявлена в 09:59 мск.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Минобороны сообщало о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, позднее были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также Глубокое и Красное.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая заявил, что положение Вооруженных сил Украины в Харьковской области крайне сложное, в первую очередь это касается города Волчанск.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической.

Ранее в сети появилось видео отступления специального подразделения украинской разведки в Харьковской области.