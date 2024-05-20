Популярность президента Украины Владимира Зеленского в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не превышает 20%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) РФ.

«Уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17 процентов и продолжает снижаться», — говорится в сообщении ведомства.

Также около 90% украинцев хотели бы покинуть страну, а 70% не доверяют СМИ.

В СВР уточнили, что Зеленский чувствует уязвимость своей позиции и поэтому пытается избавиться от недоброжелателей, в связи чем в армейской среде проводятся масштабные чистки.

Срок полномочий украинского президента истек 20 мая.

Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник рассказал, что после истечения президентских полномочий 20 мая Владимир Зеленский начнет доказывать свою легитимность жестокостью.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.