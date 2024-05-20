В ДНР не видят присутствия французских войск на территории Украины

В ДНР не имеют данных, которые могли бы говорить о присутствии французских войск на территории Украины. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Информации, которая может свидетельствовать о том, что войска Франции присутствуют на территории оставшейся части Украины, пока нет», — сказал Пушилин.

По данным Следственного комитета, отметил он, наемники из Франции и ряда других стран присутствуют на Украине, но «это все-таки не войска», подчеркнул глава ДНР.

Он добавил, что в регионе с 2014 года присутствует большое количество военных советников западных стран, в том числе Франции.

В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки французских военнослужащих на Украину. Условием для такого решение может стать прорыв российских войск через линию фронта и поступление от Киева просьбы помочь.

Ранее Россия узнала об участии шведских наемников в конфликте на Украине.