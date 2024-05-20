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В Крыму объявили штормовое предупреждение с 20 по 23 мая

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение с 20 по 23 мая

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Depositphotos

В Крыму из-за лесных пожаров действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что с 20 по 23 мая на полуострове будет сохраняться высокая пожароопасность.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20-23 мая в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении ведомства.

В период действия штормового предупреждения запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесу, а владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.

До этого телеканал CBC сообщал, что в канадском муниципалитете Вуд-Баффало произошел крупный лесной пожар, из-за чего несколько тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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