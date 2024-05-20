В России начались продажи Toyota нового поколения

В России в продажу поступил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения. Об этом сообщает «Российская газета».

Продавец, который предлагает приобрести данный автомобиль, находится в Петербурге. По его словам, речь идет об экземпляре в топовой комплектации. Автомобиль оснастили 2,4-литровым мотором на 281 л.с. и «автоматом». Внедорожник получил полный привод.

Модель предлагают купить за 13,5 млн рублей. В Японии внедорожник продают за 3-4 млн рублей по текущему курсу.

До этого стало известно, что в России начались продажи гибридного кроссовера Toyota C-HR второго поколения. По словам продавца, на данный момент это вторая завезенная в РФ модель. Собрали ее в Японии в прошлом году. Автомобиль предлагают приобрести за 5,6 млн рублей, однако продавец отметил, что готов «поторговаться». При этом он подчеркнул, что все необходимые платежи при ввозе авто в РФ уже сделаны.

Новая модель Toyota C-HR сохранила платформу GA-C. Внутри у него установлен 1,8-литровый «атмосферник» на 98 л.с. и электромотор на 94 л.с. с максимальной отдачей 140 л.с.

Ранее выяснилось, что Geely готовит новую модель Icon Butterfly на платформе Coolray.