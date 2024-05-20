Костя Цзю объяснил, почему Фьюри проиграл Усику

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю объяснил, почему британец Тайсон Фьюри проиграл представителю Украины Александру Усику. Его слова приводит Metaratings.

«Уверен, что Фьюри подвела самоуверенность. Тайсон дерзкий, но дерзость в боксе нужна. Конечно, будет реванш, но там наверняка будет такой же сценарий, как и в этом поединке», — сказал Цзю.

Поединок, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Фьюри обратился с необычным предложением к Усику.