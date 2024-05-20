Вице-премьера Алтайского края, арестованного по делу о мошенничестве, отправили в отставку

Заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина отправили в отставку. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
«На основании информации, предоставленной органами безопасности России, заместитель председателя правительства Алтайского края Кибардин Иван Владимирович освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку», — написал Томенко.
Он отметил, что исполняющим обязанности вице-премьера назначен Дмитрий Малыхин.
17 мая Лефортовский суд Москвы арестовал зампредседателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Его задержали 16 мая.
По данным «Банкфакса», его задержали при получении крупной денежной суммы — у него на руках силовики нашли 18 млн рублей, полученные от неизвестного лица.
Ранее гендиректора «Башкирских электрических сетей» арестовали по делу о взятке.