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Вице-премьера Алтайского края, арестованного по делу о мошенничестве, отправили в отставку

Арестованного вице-премьера Алтайского края Кибардина отправили в отставку

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Правительство Алтайского края

Заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина отправили в отставку. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

«На основании информации, предоставленной органами безопасности России, заместитель председателя правительства Алтайского края Кибардин Иван Владимирович освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку», — написал Томенко.

Он отметил, что исполняющим обязанности вице-премьера назначен Дмитрий Малыхин.

17 мая Лефортовский суд Москвы арестовал зампредседателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Его задержали 16 мая.

По данным «Банкфакса», его задержали при получении крупной денежной суммы — у него на руках силовики нашли 18 млн рублей, полученные от неизвестного лица.

Ранее гендиректора «Башкирских электрических сетей» арестовали по делу о взятке.

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