Названа причина пожара в здании московской районной управы

Возгорание в здании управы района Соколиная Гора произошло из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Причиной пожара на площади 1,2 тыс. метров в здании управы стало короткое замыкание», — рассказал журналистам источник.

Уточняется, что распространению огня на большой территории способствовали деревянные перекрытия с пустотами.

Пожар в здании управы Соколиной Горы начался вечером 19 мая. В процессе рухнула крыша, а также обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажом. На пике в тушении возгорания участвовали 107 специалистов МЧС и 33 единицы специальной техники.

Локализовать пожар спасателям удалось около 02.30 мск, а ликвидировать открытое горение — ранним утром 20 мая.

Ранее сообщалось о спасении из пожара в доме в Пермском крае семьи с младенцем.