В Белоруссии отреагировали на гибель президента Ирана

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии в социальной сети X выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и его сопровождающих в результате авиакатастрофы.

В заявлении ведомства говорится, что трагедия с главой государства — невосполнимая утрата не только для иранского общества. «Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси», — отметили в МИД.

Минск также выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал стойкости и мужества иранскому народу.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

На следующий день вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации. По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде РФ назвали гибель президента Ирана Раиси серьезной утратой.