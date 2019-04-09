Коломойский требует восстановить его в статусе акционера «Приватбанка»

Представители бывшего совладельца украинского «Приватбанка» Игоря Коломойского расширили исковые требования по делу о признании незаконной сделки по продаже акций банка и потребовали восстановить его и компанию Triantal Investment s Ltd. в статусе акционеров, пишет «Лига.net».

Как заявили в «Приватбанке», выступающим по делу третьей стороной, суд удовлетворил ходатайство. Заседание суда продолжится 16 апреля.

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Бизнесмен хочет получить от властей Украины $2 млрд, если суд признает национализацию банка незаконной.

Ранее Коломойский рассказал о роли МВФ в национализации «Приватбанка».