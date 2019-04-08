О расследовании ФБР против Коломойского узнали СМИ

ФБР ведет расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.

По данным портала, речь идет о расследовании возможных финансовых преступлений Коломойского.

Как отмечается, ФБР пока не предъявляла олигарху никаких обвинений.

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При этом адвокаты Коломойского заявили, что олигарх категорически отрицает все подозрения.

Ранее сообщалось, что имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка».