Орешкин ответил на вопрос о жалости к украинцам после победы России в ВТО

Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин дал комментарий после слов министра иностранных дел Украины Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО. Министр разместил соответствующий пост в фейсбуке.

По словам Орешкина, решение дела о транзите товаров является результатом «отличной работы» экспертов его ведомства и постпредства при организации в Женеве.

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«ВТО признала правоту России в споре с Украиной по транзиту грузов», — написал Орешкин.

Он добавил, что это решение также прояснило трактовку статьи XXI ГАТТ («Исключения по соображениям безопасности»), что поможет российской стороне при решении спора с Соединенными Штатами по пошлинам на импорт алюминия и стали.

В комментариях к посту российский журналист Андрей Колесников поинтересовался, не жалко ли Орешкину «бедных украинцев».

«Им самих себя не жалко», — ответил Орешкин, а также прикрепил ссылку на материал с оправданиями Климкина.

Ранее Климкин заявил, что Киев проиграл спор с Москвой по транзиту товаров в ВТО, потому что не слушал советов ведомства по стратегии.